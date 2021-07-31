مساع جزائرية للاتفاق مع 13 دولة وطرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي

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أعلنت وسائل إعلام جزائرية، أنّ الجزائر اتفقت مع 13 دولة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي.

وقالت قناة «الواقع» الجزائرية عبر يوتيوب، أنّ الجزائر بدأت رسمياً تشكيل طاقم افريقي لرفض قرار إدخال إسرائيل في الاتحاد الإفريقي للحفاط على مبادئ الاتحاد ودعم الدولة الفلسطينية العربية.

وأكدت، أنّ من بين الدول: جنوب إفريقيا، تونس، أريتريا، السنغال، تنزانيا، النيجر، جزر القمر، الجابون، نيجيريا، زمبابوي، ليبيريا، مالي، جزر سيشل.

وباركت هذه الدول أي خطوة تتخذها الجزائر ضد إسرائيل، بحسب تقرير القناة عبر يوتيوب

وشدد وزير الخارجية الجزائري، أنّ الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي قامت بها إسرائيل والاتحاد الإفريقي دون استشارة الدول الأعضاء.

وأضاف، أنّ قبول الاتحاد الإفريقي لإسرائيل عضو مراقب يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة.

وكان الجزائر، أعلنت رسمياَ يوم الأحد الماضي، أن وزيرالشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج رمطان لعمامرة، سيشرع في زيارة أفريقية تشمل تونس ومصر وإثيوبيا والسودان، بهدف «محاصرة» المدّ الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما ورد في الخبر الرسمي الذي أكد خبر الزيارة.

وقالت، إنّ هذا التحرك الدبلوماسي الجزائري هو في الواقع ردّ فعل على حصول إسرائيل على صفة مراقب في هذا الاتحاد، وهو الاختراق الذي عملت الدبلوماسية الإسرائيلية على مدى سنوات لتحقيقه، علماً أن الاحتلال الإسرائيلي تمتع سابقاً بصفة عضو مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية لغاية 2002، ومن ثم انتزع منه ذلك جراء استبدال هذه المنظمة بالاتحاد الأفريقي، ورغم ذلك فقد بقي يحافظ على «علاقات مع 46 دولة أفريقية» كما جاء في تصريح وزير خارجية إسرائيل خلال هذا الأسبوع.