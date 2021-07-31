طوكيو 2020: غياب أفريقي نادر عن المربع الذهبي في كرة القدم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

لن تكون هناك فرق أفريقية في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

غادر المنتخب المصري الدور ربع النهائي بعد الخسارة بنتيجة 1-0 ضد المنتخب البرازيلي.

في حين سقط منتخب كوت ديفوار بنتيجة 5-2 ضد إسبانيا بعد وقت إضافي، وبعد أن كان منتخب الأفيال متقدمًا بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 92 من زمن الوقت الأصلي للمباراة.

الغياب الأفريقي عن الدور نصف النهائي في الأولمبياد ليس معتادًا، وبالأخص منذ تحديد نظام المشاركة المقتصر على اللاعبين أقل من 23 عامًا بجانب ضم عدد محدود من العناصر التي تفوق هذا السن (3). وهو النظام المعمول به في مسابقة كرة القدم للرجال بداية من أولمبياد برشلونة في عام 1992.

المنتخبات الأفريقية لم تغب عن نصف نهائي الأولمبياد سوى في نسختين من النسخ الـ7 الأخيرة، وقبل بداية النسخة الحالية من أولمبياد طوكيو.

حقق المنتخب النيجيري والمنتخب الكاميروني اللقب في نسختي 1996 و2000 على التوالي من الأولمبياد، ووصل المنتخب النيجيري للنهائي مجددًا في نسخة 2008 (خسر ضد الأرجنتين)، في حين تواجد المنتخب الغاني (1992) والمنتخب النيجيري (2016) في الدور نصف النهائي، لكنهما فشلا في الوصول للنهائي. (حققا المركز الثالث والميدالية البرونزية).

منذ نسخة 1992، تعد النسخة الحالية (طوكيو 2020) هي ثالث نسخة تشهد الغياب الأفريقي عن نصف نهائي مسابقات كرة القدم للرجال في الأولمبياد، بعد نسختي 2004 و2012.