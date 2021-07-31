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اللجنة المنظمة للأولمبياد تهدد المخالفين بعقوبات صارمة

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اللجنة المنظمة للأولمبياد تهدد المخالفين بعقوبات صارمة اللجنة المنظمة للأولمبياد تهدد المخالفين بعقوبات صارمة

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أعلنت سلطات طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في العاصمة اليابانية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قفز قفزة قياسية بلغت 4058 إصابة اليوم السبت، متجاوزا 4000 حالة للمرة الأولى وهو ما يلقي بظلاله على المنافسات.

تأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس وتوسيع نطاقها إلى ثلاث مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظرا للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

ووسط تصاعد المخاوف، قال منظمو أولمبياد طوكيو اليوم السبت إنهم سحبوا بطاقات الاعتماد من شخص أو أشخاص مرتبطين بالألعاب بسبب مغادرة قرية الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة، في انتهاك للإجراءات المفروضة حرصا على إقامة المسابقات بأمان في خضم الجائحة.

ولم يكشف المنظمون عن عدد الأشخاص الذين تم سحب بطاقاتهم أو ما إذا كانوا من اللاعبين أو متى حدثت الانتهاكات.

وقال ماسا تاكايا، المتحدث باسم دورة طوكيو 2020 في إفادة يومية: «لقد سحبنا بطاقة الاعتماد لأننا نعتقد أن الخروج من قرية الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة أمر لا ينبغي حدوثه».

وهذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 23 يوليو وبدون بطاقة الاعتماد لا يمكن للمرء دخول أي منشآت أولمبية.

المصرى اليوم

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