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يطلق خدمة جديدة لتسديد الاشتراكات

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الزمالك يطلق خدمة جديدة لتسديد الاشتراكات يطلق خدمة جديدة لتسديد الاشتراكات

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي تيسيرا على أعضاء الجمعية العمومية تقسيط المبالغ المتبقية على العضويات الجديدة على أربعة أقساط. وأكد د. حسام المندوه عضو اللجنة أنه يرجو الأعضاء الالتزام بسداد قيمة الأقساط في موعدها تجنبا لدفع غرامات التأخير الكبيرة. وقررت اللجنة فتح باب الفصل والإضافة للعضويات التي تسعى لإضافة أعضاء جدد أو فصل أعضاء وفقا لمقتضيات ذلك. وقال المندوه إن اللجنة قررت إطلاق خدمة موبايل أبليكشن ( زمالك ميمبرز ZAMALEK MEMBERS) للدفع الالكتروني لتجديد العضويات والاشتراكات وذلك تسهيلا على الأعضاء وتقديرا لوقتهم الثمين.

المصرى اليوم

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