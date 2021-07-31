تموين الشرقية : ضبط ٦٠٠ سرنجة مجهولة المصدر داخل مخزن مستلزمات طبية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين كفرصقر، حملة تفتيشية على المخازن والأنشطة التجارية برئاسة عبدالرؤف سويلم مدير الإدارة، أسفرت جهودها عن تحرير محضر برقم ١٥٧٩جنح طوارئ أمن دولة، ضد أحد أصحاب المحال التجارية وتم التحفظ على ٢٤عبوة بويات مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر برقم ١٥٨٠جنح طوارئ أمن دولة، ضد صاحب مخزن مستلزمات طبية وتم التحفظ على ٦٠٠سرنجة طبية مجهوله المصدر، وكذلك تحرير محضرين برقم ١٥٨١،١٥٨٢ جنح طوارئ أمن دولة لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.