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«أمن المنافذ» يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب

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«أمن المنافذ» يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب «أمن المنافذ» يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها هواتف محمولة ومعدات مستعملة، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما تم ضبط 28 قضية في مجال الأمن العام، و1057 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 170 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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