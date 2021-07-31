«استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين».. ورشة عمل تنظمها أكاديمية الشرطة

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نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورشة عمل بعنوان «استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود»، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، شملت 12 جلسة عمل، بمشاركة 17 خبير ومتخصص من المنظمات الدولية المعنية و35 مشارك يمثلون 7 دول عربية من بينها مصر، وبحضور عدد من ضباط القطاعات المعنية بالوزارة.

استهدفت الورشة تحقيق مجموعة من المستهدفات يأتى على رأسها تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية العربية والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الأوبئة والنقل الجوي تعزيز الإجراءات والإشتراطات الأمنية اللازمة وآليات مراقبة الحدود بإستخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين في المنافذ والمناطق الحرة التعرف على الأطر القانونية والمعايير الدولية في مجال أمن الحدود.

وجاءت جلسات العمل على مدار الثلاث أيام تناقش في اليوم الأول معلومات المسافرين المُسبقة الإطار العام، وفى اليوم الثانى معلومات المسافرين المسبقة الممارسات وأوجه التعاون الفرص، وفى اليوم الثالث القياسات الحيوية لتعزيز أمن الحدود، وذلك بمشاركة كوكبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين الأمنيين وبحضور عدد من الضباط بوزارة الداخلية المصرية والأجهزة العربية.

وقد شهدت فعاليات الورشة مناقشات ثرية إنتهت إلى عدد من التوصيات تبلورت فيما يلى:

 التوسع في تفعيل التدابير العملية التي تم إقرارها دولياً لتسهيل حركة الطائرات والركاب والبضائع وإزالة العقبات والعمل على توحيد جهود الأجهزة المعنية.

 تطوير الإستراتيجيات والآليات ذات الصلة بتأمين المنافذ والموانئ (البرية والبحرية والجوية)وتحديث النظم المستخدمة في هذا الشأن بصفة دورية لتواكب التطور التقني في تبادل المعلومات المسبقة عن الركاب لضمان سرعة ودقة تناقل المعلومات والرد عليها.

 تعزيز التعاون والتنسيق الأمنى مع دول الجوار لتنظيم وتيسير عملية عبور الأشخاص والبضائع بين الطرفين وفقاً للمعايير التي تم إقرارها دولياً خاصة في مجال المعلومات المسبقة عن الركاب.

 التنسيق بين الجهات المعنية في كل دولة لفحص الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد إنتشار الأوبئة والأمراض وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

 تبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدابير أمن الحدود من خلال (عقد ورش عمل – التدريب التخصصى على المستوى الوطنى – الإستعانة بالبرامج التدريبية التي توفرها المنظمات الدولية المعنية).

 توفير الغطاء القانونى والمرجعى لكافة الإجراءات التي تتم في مجال تبادل المعلومات والبيانات بما يضمن فاعلية تلك الإجراءات مع الحفاظ على المعايير الدولية المقررة لحقوق الإنسان.

 وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.