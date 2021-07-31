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الداخلية تكشف حقيقة تواجد الشرطة أثناء مشاجرة المرج

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الداخلية تكشف حقيقة تواجد الشرطة أثناء مشاجرة المرج الداخلية تكشف حقيقة تواجد الشرطة أثناء مشاجرة المرج

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من ادعاءات على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعدم تواجد الأمن بالمنطقة محل الواقعة، وأن أحد أطراف المشاجرة تم التعدي عليه ووفاته في وجود الأمن.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم السبت: «إن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً عن الصحة، وقد أمكن تحديد القائمة على الحساب المشار إليه وضبطها، وبمواجهتها أقرت بنقلها الأخبار المتداولة في المنطقة محل سكنها دون العلم بصحتها من عدمها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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