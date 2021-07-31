كيف تحدد موقع هاتفك المفقود؟

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تعمل شركات تصنيع الهواتف الذكية على دمج ميزات في هواتفها تتيح لك تحديد موقع هاتفك في حال فقدانه أو سرقته.

تأتي بعض الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد بميزة مدمجة تسمي Find My Mobile تتيح لك تحديد موقع الهاتف المفقود. ولإعداد الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتفك.

ابحث عن ميزة Find My Mobile ومن ثم قم بتبديل الزر في الشاشة التالية إلى وضع التشغيل.

اضغط على خيار Find My Mobile مرة أخرى لفتح إعداداته.

اقرأ التعليمات ومن ثم قم بتبديل خيار إلغاء القفل عن بعد وإرسال آخر موقع.

استخدام الميزة عبر الويب لتحديد موقع هاتفك

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

في الشاشة الرئيسية تظهر لك قائمة بالأجهزة.

اضغط على اسم الهاتف لمعرفة مكانه الحالي.

إذا كان هاتفك مفقودًا فيمكنك تفعيل العديد من الإجراءات بما في ذلك قفله أو مسح البيانات عن بعد.

استخدام خدمة جوجل لتحديد موقع الهاتف

بالإضافة إلى خدمة Find My Mobile من يمكنك أيضًا الاستفادة من خدمة جوجل التي تسمى العثور على جهازي للعثور على هاتفك عبر الويب.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح الويب في حاسبك ومن ثم انتقل إلى صفحة نشاطي عبر هذا الرابط.

في الجهة اليمنى من الشاشة اضغط على رابط الأمان.

قم بالتمرير للأسفل للوصول إلى قسم أجهزتك ومن ثم اضغط على رابط البحث عن جهاز مفقود.

اضغط على اسم الهاتف الذي فقدته.

في الشاشة التي تظهر لك اضغط على خيار تشغيل الصوت إذا كنت متأكد من أن جهازك بالقرب منك.

إذا كنت متأكد من أن هاتفك ليس بالقرب منك فإن بإمكانك الضغط على خيار تأمين الجهاز من أجل قفله عن بعد.

يمكنك ايضًا الضغط على خيار مسح الجهاز لحذف البيانات عن بعد.