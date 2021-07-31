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تودّع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارة من البرازيل

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مصر تودّع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارة من البرازيل تودّع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارة من البرازيل
إسبانيا تهزم ساحل العاج.. واليابان تتمكن من عبور محطة نيوزيلندا

مصر تودّع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارة من البرازيل

ودّع المصري لكرة القدم، أولمبياد طوكيو 2021، بعد الخسارة أمام البرازيل، بهدف نظيف في ربع نهائي المنافسات.

وتَلَقّت الهدف الأول والوحيد في المباراة عند الدقيقة 37 من عمر المباراة عبر ماتيوس كونا، ونجحت البرازيل في الحفاظ على التقدم حتى النهاية.

ولم ينجح المنتخب المصري بتجاوز إنجازه السابق حين وصل إلى ربع النهائي مرتين عامي 1984 و2012.

وكانت مصر قد تفوقت على الأرجنتين في ترتيب المجموعة خلال الدور الأول، ووصلت إلى ربع النهائي حيث واجهت حامل لقب النسخة السابقة.

وكان المنتخب الإسباني قد نجح في العبور اليوم إلى الدور نصف النهائي لأولمبياد طوكيو 2020، إثر تغلبه على ساحل العاج بنتيجة استقرت على 5- 2 ضمن المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، في ربع النهائي.

وسجل أهداف منتخب إسبانيا، كل من داني أولمو عند الدقيقة 30، بعد خطأ دفاعي من ساحل العاج؛ فيما أضاف رفائيل مير فيسينتي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، وميكيل أويارزابال عند الدقيقة 98 من ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول.

وأضاف فيسينتي الهدف الرابع مطلع الدقيقة 117 من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يسجل الهدف الثالث له والخامس لمنتخب بلاده في 121 من الشوط الإضافي الثاني.

في المقابل، سجل هدفي ساحل العاج، إيريك بايلي نجم مانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة، ثم سجل ماكس آلان جاردل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع.

كما حسم منتخب اليابان الأولمبي تأهله لنصف نهائي مسابقة كرة القدم رجال بأولمبياد طوكيو 2020 بفوز صعب على نيوزيلندا بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 2 على استاد كاشيما سوكر الدولي، عقب نهاية الوقت الإضافي والأصلي بالتعادل السلبي 0- 0.

وأحرز أربعة لاعبين لليابان من ضربات الجزاء وهم أياسي يويدا، كو إيتاكورا، يوتا ناكاياما، ومايا يوشيدا؛ فيما سجل لمنتخب نيوزيلندا كريس وود، كالوم ماكوات هدفين، وأهدر كل من ليبيراتو كاكيس وكلايتون ضربتين على التوالي.

وينتظر منتخب البرازيل، الفائزَ من مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة؛ فيما يلتقي منتخبا إسبانيا واليابان في الدور القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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