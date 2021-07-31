أرسنال ولاوتارو .. الاهتمام موجود بالفعل من جانب الجانرز

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قالت المصادر إن أرسنال قد استفسر عن إمكانية الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز اثناء المناقشات حول رحيل هيكتور بيللرين إلى إنتر ميلان، وفقًا لصحيفة ذا أثلتيك.

وقد قيل أيضًا أن المهاجم الأرجنتيني سيكون مهتمًا بالانتقال إلى شمال لندن، إذا قرر الإنتر الاستفادة من بيع نجمه.

يقول نفس التقرير إن توتنهام مهتم أيضًا، ولكن فقط إذا غادر هاري كين النادي.

قد تتحقق خطوة مارتينيز فقط إذا تمكن الجانرز من بيع ثنائي الهجوم، ألكسندر لاكازيت وإدي نكيتياه.

تم ذكر اسم لاكازيت في صفقة تبادلية، لكن يقال إن إنتر – الذي يعاني من ضائقة مالية – لا يريد سوى المال.

يتقاضى مارتينيز (23 عامًا) راتبًا سنويًا يقدر بـ 2.1 مليون جنيه باوند. لذا، انتقاله إلى أرسنال سيكفل له الحصول على زيادة كبيرة في الأجر.

ارتبط الجانرز بضم عدد من المهاجمين هذا الصيف.

أسم لاوتارو سيدخل في قائمة اسماء في الهجوم ارتبط النادي اللندني بضمها هذا الصيف، بعد ألكسندر إسحاق (مهاجم ريال سوسيداد) وتامي أبراهام (مهاجم تشيلسي).

يسعى ميكيل أرتيتا – مدرب أرسنال – لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل بعد موسم ماضي (2020/2021) مخيب للآمال.