أرملة سعيد صالح تحيي ذكرى ميلاده: «حجبني وحفظني القرآن..وناقصني أحس بالأمان»

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أحيت الممثلة شيماء فرغلي، أرملة الفنان الكبير سعيد صالح، ذكرى ميلاده، التي تحل اليوم 31 يوليو الجاري، وكتبت «فرغلي» خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«اليوم ذكرى ميلادك، مافيش كلام يوصف قد إيه مفتقداك، قد إيه ناقصني روحي ناقصني أحس بالاتزان ناقصني أفرح، أو أحس حتى بالأمان ناقصني نفسى اللي فارقتني من زمان ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى».

شيماء فرغلي

كانت شيماء فرغلي أرملة الراحل قد كشفت في لقاء معها ببرنامج «ونقول كمان» على قناة النهار مؤخرا ، عن أن زوجها كان وراء ارتدائها الحجاب.

وأضافت فرغلي :«زواجي من الفنان سعيد صالح لم يكن من أجل المصلحة أو ليساعدني في أعمال فنية».

وعن علاقتها بالفن، قالت: «أعمل في مسرح الأطفال منذ كنت في الثالثة عشرة من عمري، وبعد زواجي عملت في مسلسل يمني بدور صغير، ولم يساعدني سعيد صالح نهائيا».

وعن أغرب الطلبات التي طلبها منها الراحل سعيد صالح، قالت: «طلب مني ألبس الحجاب وأبتعد عن الوسط الفني، ولبست الحجاب 5 سنين لأنني كنت أحبه جدًا، وبعد مرض سعيد صالح خلعت الحجاب وقررت أن أرجع للعمل مرة أخرى، ولا أقصد بهذا أنني كنت أنفق أموالي عليه، ولكن الحياة مشاركة».

وأكدت أن سعيد صالح هو أفضل إنسان قابلته في حياتي، وقالت: «صاحب فضل في حياتي، وحفظني القرآن الكريم».

يذكر أن النجم الراحل سعيد صالح ولد عام 1939 في المنوفية من عائلة متوسطة الدخل، لوالد يعمل موظفا في شركة الغاز، ودرس سعيد صالح في جامعة القاهرة وحصل منها على شهادة في الآداب في سنة 1960.

وعقب تخرجه من كلية الآداب أراد سعيد صالح أن يظهر موهبته وحبه الشديد للمسرح، وما لا يعرفه الكثيرون أن الذي اكتشف موهبة سعيد صالح وسعي لتقديمها للجمهور هو الفنان حسن يوسف الذي أشركه في العروض المسرحية ومن ثم المسلسلات التليفزيونية.

وكما شارك سعيد صالح عادل إمام في الكثير من أعماله السينمائية، حيث قدم سلطان الكوميديا ما يقرب من 500 فيلم و300 مسرحية، إلا أن الأبرز في مشواره السينمائى هو ثنائيته الناجحة مع صديق عمره النجم عادل إمام، اذ قدما سويًا عددا كبيرا من الأفلام منها «رجب فوق صفيح ساخن»، «أنا اللي قتلت الحنش»، «سلام يا صاحبى»، «الهلفوت»، «على باب الوزير»، «المشبوه»، «الأزواج الشياطين»، ومسلسل «أحلام الفتى الطائر»، وآخر أعمالهما معا فيلم «زهايمر» عام 2010.

ومن أشهر الأعمال التي قدمها في التليفزيون مسلسل «السقوط في بئر سبع»، «المصراوية»، و«آن الأوان»، و«رجل بلا ماضي»، «البراري والحامول»، و«المارد»، و«العبقري»، «عودة الروح»، «أشجان»، «هارب من الأيام».