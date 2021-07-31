أخبار عاجلة

تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط) -
رويترز : شوارع خاوية وتكدس بالمطار .. حال عاصمة افغانستان بعد سيطرة طالبان -
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع -
الصحة للمواطنين: اللى يطلب منك مصاريف لتلقى لقاح كورونا بلغ عنه -
جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي -
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان -
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟ -
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق ملتقى «شغلني» للتوظيف اليوم.. ونجيب ساويرس يعلّق: «الحمدلله»

Print
انطلاق ملتقى «شغلني» للتوظيف اليوم.. ونجيب ساويرس يعلّق: «الحمدلله» انطلاق ملتقى «شغلني» للتوظيف اليوم.. ونجيب ساويرس يعلّق: «الحمدلله»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات الملتقى السادس للتوظيف «شغلني»، بمبنى «الجريك كامبس» بوسط البلد، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتيح الملتقى السادس للتوظيف 7 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مجالات العقارات، والسيارات، والأغذية، والاتصالات، والمدفوعات الإلكترونية، والتصنيع.

وتنوعت فرص العمل لتشمل طب وصيدلة، وهندسة، وسياحة وفنادق، ومحاسبة وخدمة عملاء، وفنيين ومحاسبين ومبيعات، وعمال مخازن و«كول سنتر» وأمن، بمختلف الشركات المتاحة داخل الملتقى.

ويسمح موقع «شغلني» بإجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل عبر الإنترنت، للتيسير على كل محافظات الجمهورية دون الحاجة للذهاب لجهة العمل.

ويتيح الموقع آلاف من فرص العمل لحملة المؤهلات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً بعض الفرص لأصحاب المؤهلات العليا، وفقا للبيان.

فيما شارك رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ«تويتر»، منذ قليل، بمقطع يعرض كواليس انطلاق فعاليات، وعلّق: «ملتقى شغلني اليوم.. الحمدلله».

ويذكر أن «ساويرس» قال إن ملتقى «شغلني» يوفر أكثر من 7000 فرصة عمل، مضيفًا عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «ملتقى شغلني بيوفر لكم أكتر من 7000 فرصة عمل لمختلف المؤهلات، وهيبقى فرصة كويسة للشباب اللي بتدور على شغل خصوصا اللي خسروا شغلهم بسبب كورونا».

وتابع: «الملتقى يوم السبت ٣١ يوليو من الساعة ٩ صباحا في وسط البلد بمبنى الجريك كامپس بالتحرير ومتنسوش الكمامة وانتوا داخلين، بالتوفيق لكل الشباب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب

رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب