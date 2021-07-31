انطلاق ملتقى «شغلني» للتوظيف اليوم.. ونجيب ساويرس يعلّق: «الحمدلله»

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انطلقت، صباح اليوم، فعاليات الملتقى السادس للتوظيف «شغلني»، بمبنى «الجريك كامبس» بوسط البلد، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتيح الملتقى السادس للتوظيف 7 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مجالات العقارات، والسيارات، والأغذية، والاتصالات، والمدفوعات الإلكترونية، والتصنيع.

وتنوعت فرص العمل لتشمل طب وصيدلة، وهندسة، وسياحة وفنادق، ومحاسبة وخدمة عملاء، وفنيين ومحاسبين ومبيعات، وعمال مخازن و«كول سنتر» وأمن، بمختلف الشركات المتاحة داخل الملتقى.

ويسمح موقع «شغلني» بإجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل عبر شبكة الإنترنت، للتيسير على كل محافظات الجمهورية دون الحاجة للذهاب لجهة العمل.

ويتيح الموقع آلاف من فرص العمل لحملة المؤهلات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً بعض الفرص لأصحاب المؤهلات العليا، وفقا للبيان.

فيما شارك رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ«تويتر»، منذ قليل، بمقطع فيديو يعرض كواليس انطلاق فعاليات، وعلّق: «ملتقى شغلني اليوم.. الحمدلله».

ويذكر أن «ساويرس» قال إن ملتقى «شغلني» يوفر أكثر من 7000 فرصة عمل، مضيفًا عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «ملتقى شغلني بيوفر لكم أكتر من 7000 فرصة عمل لمختلف المؤهلات، وهيبقى فرصة كويسة للشباب اللي بتدور على شغل خصوصا اللي خسروا شغلهم بسبب كورونا».

وتابع: «الملتقى يوم السبت ٣١ يوليو من الساعة ٩ صباحا في وسط البلد بمبنى الجريك كامپس بالتحرير ومتنسوش الكمامة وانتوا داخلين، بالتوفيق لكل الشباب».