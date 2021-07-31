أخبار عاجلة

تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط) -
رويترز : شوارع خاوية وتكدس بالمطار .. حال عاصمة افغانستان بعد سيطرة طالبان -
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع -
الصحة للمواطنين: اللى يطلب منك مصاريف لتلقى لقاح كورونا بلغ عنه -
جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي -
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان -
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟ -
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تخصيص ٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

Print
تخصيص ٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام تخصيص ٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرات

تخصيص ٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

قدّمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مجموعة من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي: الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام ١٤٤٢هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات، وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأضافت: الخدمات المتميزة تبدأ بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات، والقضاء على كل ما يعيق حركتهن لتمكنهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأكدت الدكتورة كاميليا أن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعه كوادر بشرية يبلغ عددهن "٢٤٨" موظفة و"٤٥٣" عاملة، كما يبلغ عدد الآلات للتعقيم والتطهير "٣٤" جهاز تعقيم، وأدوات سقيا زمزم "٦٢" أسطوانة و"٢٤" عربة و"٣٥" حقيبة لتوزيع ماء زمزم على القاصدات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع

الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع

صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"

صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"

منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة

منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة

تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"

تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"