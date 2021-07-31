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تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:29 صباحاً
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:29 صباحاً
بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط)
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:29 صباحاً
رويترز : شوارع خاوية وتكدس بالمطار .. حال عاصمة افغانستان بعد سيطرة طالبان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:29 صباحاً
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:21 صباحاً
الصحة للمواطنين: اللى يطلب منك مصاريف لتلقى لقاح كورونا بلغ عنه
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:20 صباحاً
جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:10 صباحاً
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
عائلة الدجاني في القدس تهدم منزلها بأيديها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 31 يوليو 2021 02:25 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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