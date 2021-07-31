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الأرصاد: أمطار على بعض المناطق.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوع ()

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الأرصاد: أمطار على بعض المناطق.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوع (فيديو) الأرصاد: أمطار على بعض المناطق.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوع ()

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة لمدة أسبوع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة على القاهرة 39 درجة ثم ترتفع إلى 40 درجة مئوية غدا الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع حتى تصل إلى 42 درجة.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة وجنوب البلاد من 43 درجة مئوية إلى 44 درجة مئوية، وهي درجات الحرارة المقاسة في الظل.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة عصرا، لعدم الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود فرص سقوط أمطار على جنوب البلاد متأثرة بمنخفض الهند الموسمي ولكن ستسمر درجات الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد خلال فترة سقوط الأمطار المستمرة بداية من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع.

المصرى اليوم

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