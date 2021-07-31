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اختلاف طلاب «شعبة علمي» حول صعوبة الاستاتيكا والأحياء في القليوبية

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اختلاف طلاب «شعبة علمي» حول صعوبة الاستاتيكا والأحياء في القليوبية اختلاف طلاب «شعبة علمي» حول صعوبة الاستاتيكا والأحياء في القليوبية

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تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية «الشعبة العلمية» حول امتحان مادتي الاستاتيكا والأحياء والتي أدوها اليوم وجاءوا متوسطي الصعوبة، وأن الامتحانات جاءت بها مجموعة من الأسئلة لذوي القدرات الخاصة.

و انقسم الطلاب حول مستوى صعوبة الامتحانات حيث أكد عدد منهم أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وبها مجموعة من الأسئلة تبين الطالب المتفوق من الطالب العادي.

وأشار طلاب شعبة «علمي » إلى أن بقية أسئلة الامتحان جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد والوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة وتمتطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجنة الامتحانية بشكل جيد.

فيما قال طلاب «شعبة علمي» إن متحان «الأحياء» جاء متوسطا به بعض الصعوبة ولكنه يمكن حله وأن نسبة الأسئلة الصعبة وصلت لحوالي 15 سؤال من إجمالي 50 وخلت الاسئلة من المسائل وهذه ظاهرة لأول مرة في امتحان الأحياء بالثانوية

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في القليوبية اليوم غياب 151 طالب وطالبة عن اداء امتحان الاستاتيكا والاحياء التي اداهما طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة فيما بلغ جملة عدد الطلاب الحاضرين للامتحان 21614 من جملة عددهم 21765 طالب وطالبة

اضافت غرفة العمليات انه تم ضبط طالبه تدعى «ض س» باحدى لجان الثانوية العامة بمدينة الخانكه وبحوزتها شريحة موبايل قامت بتركيبها على فيزا بنكية بغرض الغش وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وقالت غرفة عمليات الامتحانات ان الطالبة امتنعت عن التفتيش وهددت الملاحظين وتم على الفور مصادرة الشريحة والجهاز

المصرى اليوم

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