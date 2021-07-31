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شكاوى طلاب علمي علوم من امتحان الأحياء بلجان مدارس الأقصر

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شكاوى طلاب علمي علوم من امتحان الأحياء بلجان مدارس الأقصر شكاوى طلاب علمي علوم من امتحان الأحياء بلجان مدارس الأقصر

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تباينت ردود افعال طلاب علمى العلوم لامتحانات الثانوية العامة حول امتحان الأحياء حيث اشتكى عدد كبير من الطلاب من طول المادة، وعدم مناسبتها للوقت مؤكدين أن الامتحان لم يراع الوقت وجاءت اغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب أن الامتحان اليوم اشتمل على العديد من الاجابات المتشابهة والمحيرة، فيما أكد عدد آخر أن هناك نقاطا خاطبت المستوى المتوسط للطلاب.

وأوضح الطالب على عثمان، علمى علوم، أن امتحان الأحياء اليوم شمل العديد من النقاط الصعبة والتى تحتاج وقتا أطول للوصول للحلول المطلوبة موضحا أن هناك عددا من الاجابات المتشابهة والتى احترنا في اختيار الإجابة، مع عدم التأكد من الاجابات التي دوناها.

فيما أكدت الطالبة نورا حسن، علمى علوم، أن وقت الامتحان غير كاف وجاءت أغلب نقاطه في قمة الصعوبة وغير مفهومة، كما أن الامتحان تضمن عددا كبيرا من النقاط البعيدة عن المنهج الدراسي والنماذج والاختبارات التي تدربنا عليها، مؤكدة أن الوقت لم يسعفنا للتفكير للوصول للإجابات .

بينما أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى أولا بأول والتعامل الفورى معها، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الأمور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة.

المصرى اليوم

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