وزير القوي العاملة يتابع صرف معاش الشيخوخة لمصري كان يعمل في إيطاليا

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطن «سيد. ا خ» المقيم بالقاهرة ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا لأكثر من 40 عاماً وهو الأن وصل لسن 67 عاماً ولا تساعده ظروفه الصحية على السفر لإيطاليا للتقديم على معاش الشيخوخة .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور المعاش أو التعويض دفعة واحدة، وبالبحث في ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا، والآن بلغ السن القانونية للمعاش 67 عاماً، وعليه تقديم المستندات المطلوبة عن طريق تفويض لشخص آخر .

وقام مكتب التمثيل العمالى بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع أسرة المواطن وتم إبلاغ المواطن بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابه البنكى بالقاهرة، وتم التأكيد عليه أن الملحق العمالي دائما في خدمتك