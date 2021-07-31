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ردود أفعال غاضبة في المنيا بعد هزيمة منتخب الاولمبي امام البرازيل

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ردود أفعال غاضبة في المنيا بعد هزيمة منتخب مصر الاولمبي امام البرازيل ردود أفعال غاضبة في المنيا بعد هزيمة منتخب الاولمبي امام البرازيل

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شهدت المقاهي، والكافيتريات، والأندية، ومراكز الشباب في المنيا، حالة غضب في أعقاب هزيمة مصر من البرازيل صفر/1، وخروجها من تصفيات البطولة الاولمبية " طوكيو 2021 "، لكرة القدم ، رغم صعود الفريق المصري لدور الثمانية .

وأكد المتابعين أن المباراة، كانت من جانب واحد، وهو الفريق البرازيل، بسبب قوة الفريق، ورهبة الفريق المصري .

وقال الكابتن شديد قناوي ، المدير الفني للمنيا، فروق المستويات الفنية، واللياقة البدنية، وقوة الناشئين بالفريق البرازيلي كانت سبب في الفوز وهزيمة الفريق المصري، مؤكدا علي أداء الفريق المصري الجيد رغم صعوبة المباراة .

وقال الحاج محمود عبد الملك، رئيس مجلس إدارة شباب مغاغة، المباراة كانت قوية، والفريق البرازيلي ضمن المرشحين للمباراة النهائية، وفوز المصري، كانت سيكون مفاجأة . مؤكدا تميز الفريق المصري في أداء المباراة .

المصرى اليوم

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