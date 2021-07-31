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ميدو بعد الخسارة أمام البرازيل: «بصراحه احنا وحشين اوي»

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ميدو بعد الخسارة أمام البرازيل: «بصراحه احنا وحشين اوي» ميدو بعد الخسارة أمام البرازيل: «بصراحه احنا وحشين اوي»

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علق أحمد حسام «ميدو» نجم الأسبق، على خروج الوطني الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020 بعد خسارته أمام منتخب البرازيل.

وكان المنتخب الأولمبي تعرض للخسارة أمام االبرازيل بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم السبت، في إطار مباريات دور الثمانية لأولمبياد طوكيو.

وكتب «ميدو» على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» :«بصراحه احنا وحشين اوي وفي لاعيبة امكانيتها قليله جدا والكابتن شوقي وهو مغلوب كان عايز يخرج كده!! مش مشكله اطلع ١-٠ قدام البرازيل».

يُذكرأن منتخبات إسبانيا والبرازيل والمكسيك واليابان تأهلت إلى دور نصف نهائي الأولمبياد.

المصرى اليوم

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