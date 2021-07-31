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أولمبياد طوكيو 2020.. غدًا منافسات تنس الطاولة للفرق أمام الصين ورومانيا

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أولمبياد طوكيو 2020.. غدًا منافسات تنس الطاولة للفرق أمام الصين ورومانيا أولمبياد طوكيو 2020.. غدًا منافسات تنس الطاولة للفرق أمام الصين ورومانيا

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تنطلق غدًا الأحد منافسات الفرق لتنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويلتقي الوطني لتنس الطاولة سيدات مع منتخب رومانيا في تمام الساعة الثالثة صباحًا.

ويضم الفريق الوطني للسيدات كل من: دينا مشرف، فرح عبدالعزيز، يسرا حلمي، وهنا جودة لاعبة احتياطية.

ويلتقي المنتخب الوطني للرجال مع نظيره الصيني في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

ويضم كلا من: عمر عصر، أحمد على، خالد عصر، ومحمد البيلي لاعبًا احتياطيًا.

ويذكر أن المنتخب الوطني قد تألق في منافسات الفردي للرجال والسيدات، إذ وصلت دينا مشرف إلى الدور الـ32 من منافسات البطولة، كما تأهل عمر عصر إلى دور ربع النهائي في إنجاز مصري غير مسبوق.

المصرى اليوم

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