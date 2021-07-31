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الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:21 صباحاً
الصحة للمواطنين: اللى يطلب منك مصاريف لتلقى لقاح كورونا بلغ عنه
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:20 صباحاً
جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:10 صباحاً
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
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العروسة تكتب كل حاجة والعريس يراجع القايمة..مأذونة شرعية هتقولك كتالوج كتابة القايمة النموذجية
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 31 يوليو 2021 02:15 مساءً
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