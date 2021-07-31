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حمو بيكا يكشف إصابته بمرض مناعي : مبشربش مخدرات والزعل وحش عليا ()

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حمو بيكا يكشف إصابته بمرض مناعي : مبشربش مخدرات والزعل وحش عليا (فيديو) حمو بيكا يكشف إصابته بمرض مناعي : مبشربش مخدرات والزعل وحش عليا ()

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قال مطرب المهرجانات حمو بيكا إنه لا يتناول المخدرات كما يردد البعض، ولكنه يشرب الخمر بين حين وآخر، وتابع: «ما فيش حد في مبيشربش ويسكي».

وأضاف حمو بيكا خلال لقاء على قناة «الحدث اليوم»:«أنا بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها، وحتى لما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل عشرين يوم في مناسبة مثلا، أنا بنصح الناس متقربلهاش عشان هتسبب مشاكل في المعدة عندهم».

وكشف «بيكا» عن إصابته بمرض مناعي يجعل جسده يهاجم كل مايدخل له ويهاجم أعضاء جسده، وتابع :«عندي المناعة زيادة ..وعندي مرض، فبتهاجم أي حاجة، أنا مريض مرض مناعة من زمان، والزعل وحش عليا».

ومؤخرا، أخلت النيابة العامة بالإسكندرية سبيل حمو بيكا بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه بعد ارتكابه 5 مخالفات مرورية بسيارته.

المصرى اليوم

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