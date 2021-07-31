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منتخب اليابان يفوز على نيوزيلندا بضربات الترجيح

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منتخب اليابان يفوز على نيوزيلندا بضربات الترجيح منتخب اليابان يفوز على نيوزيلندا بضربات الترجيح

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فاز منتخب اليابان على نظيره منتخب نيوزيلندا في منافسات الدور ربع نهائي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، بينما انتهت المباراة بنتيجة (4-2) لصالح الياباني، من خلال 4 ضربات ترجيح صائبة، بينما أضاع المنتخب النيوزيلندي ضربتي ترجيح.

يذكر أن المنتخب الإسباني الأولمبي نجح في الصعود لنصف نهائي الأولمبياد بعد اكتساحه منتخب كوت ديفوار بنتيجة 5- 2.

وينتظر منتخب إسبانيا الفائز من مباراة البرازيل ومصر في الدور نصف النهائي بأولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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