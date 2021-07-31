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بعد رحلة عطاء.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

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بعد رحلة عطاء.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد رحلة عطاء.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح
عانت من عارض صحي خلال الأشهر القليلة الماضية

بعد رحلة عطاء.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

توفيت، ظهر اليوم، الفنانة الكويتية القديرة انتصار الشراح، بعد رحلة طويلة من العطاء أثْرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ما بين التلفزيون والمسرح والسينما.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية: فقد كانت الراحلة الشراح التي دخلت الساحة الفنية خلال سبعينيات القرن الماضي، قد بدأت التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل "خرج ولم يعد"، ثم انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان ثاني أعمالها مسرحية "باي باي لندن"، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال.

وكانت انتصار الشراح قد عانت، خلال الأشهر القليلة الماضية، من عارض صحّي استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن؛ لاستكمال علاجها ولكن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، قبل أن تفارق الحياة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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