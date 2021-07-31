أخبار عاجلة

جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي -
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان -
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟ -
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس" -
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة -
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" -
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط -
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ" بايدن": استقل! -
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحاني الأحياء والإستاتيكا

Print
شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحاني الأحياء والإستاتيكا شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحاني الأحياء والإستاتيكا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة علوم ورياضيات عن غضبهم من صعوبة أسئلة الاستاتيكا والأحياء، مؤكدين أن الامتحان جاء طويل وصعب ويحتاج وقت أطول للإجابة وفي مستوي الطالب المتفوق.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوي من صعوبة بعض أسئلة إمتحاني الأحياء لطلاب علمي علوم، وإمتحان الاستاتيكا لطلاب علمي ، بالثانوية العامة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور أكدوا على أن إمتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤال جزء كبير منهم في مستوي الطالب المتوسط، وبعضها تراكمي من أولى وثانية ثانوي وتحتاج لتفكير، مشيره إلى أن الغالبية العظمي من أولياء الأمور يشكون من ضيق وقت الإمتحان الذي يحتاج لوقت أكبر للإجابة على الأسئلة.

وقال أولياء أمور طلاب العلمي علوم أن إمتحان الأحياء تضمن بعض الأسئلة الصعبة والتعجيزية وبعض الأسئلة تناسب الطالب فوق المتوسط ومتشابهه إلى حد كبير خاصة أسئلة التكاثر والمناعة، بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن إمتحان الأحياء تضمن 50 سؤال بينهم 20 سؤال صعب وفي مستوي الطالب فوق المتوسط.

جدير بالذكر، أدي، اليوم، طلاب الثانوية العامة الشعبة «العلمية، علوم» الإمتحان في مادة «الأحياء» بإجمالى عدد 292 ألف و428 طالب وطالبة، وأدي طلاب الشعبة «العلمية والرياضيات» إمتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالب وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الإمتحانات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شرطي صطدمته سيارة ملالكي اعلي الدائري

مصرع شرطي صطدمته سيارة ملالكي اعلي الدائري

كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر

كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر

كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر

كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021