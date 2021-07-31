شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحاني الأحياء والإستاتيكا

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عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة علوم ورياضيات عن غضبهم من صعوبة أسئلة الاستاتيكا والأحياء، مؤكدين أن الامتحان جاء طويل وصعب ويحتاج وقت أطول للإجابة وفي مستوي الطالب المتفوق.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوي من صعوبة بعض أسئلة إمتحاني الأحياء لطلاب علمي علوم، وإمتحان الاستاتيكا لطلاب علمي رياضة، بالثانوية العامة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور أكدوا على أن إمتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤال جزء كبير منهم في مستوي الطالب المتوسط، وبعضها تراكمي من أولى وثانية ثانوي وتحتاج لتفكير، مشيره إلى أن الغالبية العظمي من أولياء الأمور يشكون من ضيق وقت الإمتحان الذي يحتاج لوقت أكبر للإجابة على الأسئلة.

وقال أولياء أمور طلاب العلمي علوم أن إمتحان الأحياء تضمن بعض الأسئلة الصعبة والتعجيزية وبعض الأسئلة تناسب الطالب فوق المتوسط ومتشابهه إلى حد كبير خاصة أسئلة التكاثر والمناعة، بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن إمتحان الأحياء تضمن 50 سؤال بينهم 20 سؤال صعب وفي مستوي الطالب فوق المتوسط.

جدير بالذكر، أدي، اليوم، طلاب الثانوية العامة الشعبة «العلمية، علوم» الإمتحان في مادة «الأحياء» بإجمالى عدد 292 ألف و428 طالب وطالبة، وأدي طلاب الشعبة «العلمية والرياضيات» إمتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالب وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الإمتحانات.