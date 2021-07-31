«مش شامة ولا حتى الفلفل».. مي حلمي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الإعلامية مي حلمي، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى انها تعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق.

ونشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية «الأستوري»، بحاسبها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة :«مش شامة حاجة بالغلط ولا حتى فلفل».



وفى سياق متصل، أعلنت الإعلامية مي حلمي إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال ردها على أحد رسائل جمهورها، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث سألوها متابعيها عن سبب إختفائها لترد قائلة: «عندي كورونا».

وكشفت مي حلمي بنفس الطريقة عبر موقع «إنستجرام»، معاناتها مع أعراض فيروس كورونا، وعدم قدرتها على الشم، ومعاناتها من الصداع والكحة المستمرة، فيما أكدت أنها مازلت لم تدخل مرحلة الشفاء قائلة:«بموت حرفيا من الكحة والصداع».