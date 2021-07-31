شكاوى من صعوبة امتحان الاستاتيكا بلجان مدارس الأقصر

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اشتكى طلاب علمى الرياضة، بامتحانات الثانوية العامة من صعوبة امتحان الاستاتيكا، مؤكدين أن الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت أغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب أن الاختيارات محيرة ومتشابهة.

وقال الطالب على محمود، إن امتحان الاستاتيكا، اليوم شمل العديد من النقاط الصعبة والتى لم نستطع فيها الوصول للحلول النهائية بسبب التشابه في الاختيارات، موضحاً ان اغلب الاختيارات أصابتنا بالحيرة وعدم التأكد من الاجابات التي دوناها، لافتاً إلى ان مستوى الامتحان يحتاج إلى وقت اطول حيث لم نتمكن من مراجعة الاجابات .

بينما أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها مؤكدا ان غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الامور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة .