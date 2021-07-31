أخبار عاجلة

جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي -
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان -
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟ -
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس" -
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة -
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" -
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط -
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ" بايدن": استقل! -
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة تبوك تغلق 67 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في يوليو

Print
أمانة تبوك تغلق 67 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في يوليو أمانة تبوك تغلق 67 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في يوليو
36 ألف جولة رقابية ميدانية شملت منافذ البيع بالمدن والمحافظات

أمانة تبوك تغلق 67 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في يوليو

نفذت أمانة منطقة تبوك 36,395 جولة رقابية ميدانية منذ مطلع شهر يوليو حتى اليوم، أسفرت عن إغلاق 67 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، وتحرير 118 مخالفة لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية والصحية.

وقالت أمانة المنطقة: الجولات الرقابية والتفتيشية شملت منافذ البيع المختلفة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة.

وأضافت: الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل على مدار الساعة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية لضمان التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأسواق النفع العام.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"

صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"

منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة

منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة

تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"

تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"

"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة