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جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:10 صباحاً
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ" بايدن": استقل!
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء!
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
أردوغان يعلن أربع ولايات تركية منكوبة جراء الحرائق الغابات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 31 يوليو 2021 01:26 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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