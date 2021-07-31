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«الأطباء»: « العطاء» تتبرع بأجهزة تنفس صناعي وتحليل غازات لـ«أبوقير العام»

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«الأطباء»: «مصر العطاء» تتبرع بأجهزة تنفس صناعي وتحليل غازات لـ«أبوقير العام» «الأطباء»: « العطاء» تتبرع بأجهزة تنفس صناعي وتحليل غازات لـ«أبوقير العام»

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أعلن الدكتور عماد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة العطاء بالنقابة، عن تبرع اللجنة بجهاز تنفس صناعي، وجهاز تحليل غازات، لمستشفى أبوقير العام، بمدينة الإسكندرية، مؤكدا أن هذا التبرع يأتي في ظل الجهود المبذولة من النقابة لدعم المستشفيات الحكومية.

وقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن اللجنة سلمت الأجهزة للمستشفى أمس الجمعة، في حضور الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفى، والذي قام بتدريب الأطباء على الأجهزة بمساعدة مدربين من الشركة المصنعة.

وأوضح أمين صندوق النقابة أن اللجنة قائمة على تبرعات الشعب المصري وتعمل لصالحه، وصالح مرضاه، مضيفا «دورنا مكمل للدولة وليس بديل، واللجنة تبذل كل الجهد لمساعدة الحالات غير القادرة بعد التأكد من أحقيتها، ومراجعة التقارير الطبية الكاملة لها».

وأشار إلى أن اللجنة تتجه حاليا إلى التبرع بالأجهزة والمعدات الطبية، في المحافظات لتوفير مشقة التنقل على المريض، خاصة أهالي الصعيد، معربا عن أمله في دعم القادرين للجنة ماديا لضمان استمرار عملها وخدمة المرضى.

المصرى اليوم

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