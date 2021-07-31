طلب إحاطة يطالب بتعزيز الصادرات ودمج الشركات الصغيرة في تكتلات كبيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والصناعة والتجارة، بشأن تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة

وقال «محسب» في طلبه إن ملف الصادرات المصرية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدورها في تخفيض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يتطلب وضع آليات جديدة وبرامج تنفيذية وإطار عمل قابل للتطبيق على أرض الواقع، مع تسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدعم الصادرات، والأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد، وبحث إمكانية توظيفها في المقومات المصرية المتاحة.

وطالب ببحث سبل تعزيز الصادرات المصرية، وكيفية زيادة الاستفادة من سلاسل القيمة المضافة وأهمية دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في تكتلات اقتصادية، مع تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية للمنتجين المحليين الذين يقومون بتوريد مدخلات الإنتاج إلى المصدرين لخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن التسويق يُعد أحد أهم العوامل المؤثرة على تنمية الصادرات، وبالتالي لابد من الاهتمام به، ويجب وضع خطة تستهدف السوق الإفريقى في المقام الأول، بالإضافة للاهتمام بتنمية حاضنات الأعمال، وتعزيز انتشارها على المستوى الجغرافى، والاستفادة من المواقع الجغرافية التي تمتلكها مصر وتتمتع بالعديد من المزايا التنافسية.