مهندس وزوجته يدّعيان اختطافه لإجبار أشقائه على دفع مبلغ مالي في القاهرة

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كشفت أجهزة الأمن، السبت، ملابسات واقعة ادعاء ربة منزل بالقاهرة اختطاف زوجها، تبين من التحريات أنهما اتفقا على ارتكاب الواقعة لإجبار أشقاء الزوج على دفع مبلغ مالي «الفدية» لإطلاق سراحه، ألقي القبض على المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بغياب زوجها «مهندس» عقب خروجه من مسكنه لمقابلة أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها وأقرت بأنه نظراً لمرور زوجها بضائقة مالية فاختمر في ذهنهما فكرة اختلاق الواقعة والادعاء كذباً باختطافه وإيهام أشقائه بوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، وإنه مدين للأخير بمبلغ مالي، وذلك لإجبار أشقائه على دفع المبلغ المالي مقابل إنهاء الخلافات المالية بينهما وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجه زوجها للاختباء بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسماعيلية، واختلاقهما واقعة الخطف.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء تواجده بالشقة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.