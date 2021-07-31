عماد سليمان يتحدث عن الراحلين والجدد في الإسماعيلي ويوجه رسالة لاتحاد الكرة

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أشاد عماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي االإسماعيلي، بمعسكر الفريق بالإسكندرية، مشيرا إلى أن المعسكر حمل عدة إيجابيات أبرزها زيادة التركيز والانسجام بين عناصر الفريق بجانب ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وأضاف :”لم يحدث على الإطلاق أي حديث عن رحيل أو ضم لاعبين جدد، أمامنا ٧ مباريات سنخوضها وبعدها سنتحدث مع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال حول الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين”.

وتابع المشرف العام على الفريق موجها حديثه موجها رسالة لاتحاد الكرة : “كنا نتمنى الالتزام بموعد لقاء بيراميدز الذي تأجل في المرة الأولى لأسباب لا دخل لنا بها، كان من المفترض أن يتم إقامة المباريات في مواعيد محددة مسبقا غير قابله للتعديل لاسيما ان الاتحاد يعرف جيدا مواعيد مشاركة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد”.

واختتم قائلا :”نتمنى من اتحاد الكرة أن يراعي موقف الأندية من خلال وضع أيام راحة كافية في المباريات المتبقية لضمان العدالة بين الجميع وتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق “.