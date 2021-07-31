أخبار عاجلة

جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي -
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان -
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟ -
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس" -
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة -
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" -
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط -
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ" بايدن": استقل! -
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. المصرى اليوم

«تويتر» يطلق مسابقة جائزتها 3500 دولار .. تعرف على التفاصيل

Print
«تويتر» يطلق مسابقة جائزتها 3500 دولار .. تعرف على التفاصيل «تويتر» يطلق مسابقة جائزتها 3500 دولار .. تعرف على التفاصيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل مساعيها لتطوير أدائها، لم تجد منصة «تويتر» سوى قراصنة الإنترنت «الهاكرز» لكي يعثروا على «تحيزات مفترضة» في خوارزمية قص الصور، بعدما واجه الموقع اتهامات بالعنصرية.

ولطالما اتهم «تويتر» بأن الخوارزميات الآلية لديه، تفضل الوجوه البيضاء على السوداء، وهذا ما دفعه إلى إجراء دراسة أدت إلى إنهاء المشكلة تقريبا على ما يقول، لكن يبدو أنها لا تزال موجودة، وفق موقع «فيرج» التقني.

وتقوم خوارزميات قص الصور على اقتطاع جزء منها حتى لا تشغل مساحة في الخط الزمني للمستخدمين، ولإظهار صور أكثر في التغريدات، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز» عربية.

وفتح «تويتر» الباب أمام أي شخص يمكن أن يحل المشكلة، سواء كان من قراصنة الإنترنت أو الباحثين أو الهواة، في مسابقة سيمنح الفائزون فيها جوائز نقدية.

ويأمل موقع التدوين المصغر على الإنترنت بأن يؤدي منح القراصنة وغيرهم فرصة الوصول إلى خوازميات اقتصاص الصور، إلى العثور على الطرق التي تصبح بها الخوارزميات هذه ضارة، مثل قص الصورة بحيث تجعلها نمطية أو تمحوها من الأساس.

وعلى المشاركين في المسابقة أن يقدموا ملخصا للنتائج التي توصلوا إليها، بالإضافة إلى بيانات يمكن تشغيلها من خلال الخوارزميات ذاتها لإثبات وجود المشكلة.

وبعد ذلك، سيقوم «تويتر» بتعيين النقاط الأكثر ضررا ومدى تأثيرها على المغردين، ومن ثم معالجتها، وسيحصل الفائز على جائزة تصل إلى 3500 دولار، وهناك جوائز أخرى بقيمة ألف دولار، ويشير «تويتر» إن التقديم في المسابقة متاح للجميع حتى 6 أغسطس المقبل.

وفي العادة، يدفع «تويتر» مبلغ 2940 دولارا لأي شخص يكتشف خطأ محدودا مثل «إعادة التغريد والإعجاب»، وذلك ضمن برنامج اكتشاف الأخطاء البرمجية في موقعه.

أما اكتشاف خلل يؤدي إلى اختراق حساب ما في الموقع، فالمكافاة عليه تبلغ 7700 دولار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي

جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي

مصرع شرطي صطدمته سيارة ملالكي اعلي الدائري

مصرع شرطي صطدمته سيارة ملالكي اعلي الدائري

عقوبة الفعل الفاضح والانتظار صف تانى وتركيب فاميه وسير عكس اتجاه فى قانون المرور

عقوبة الفعل الفاضح والانتظار صف تانى وتركيب فاميه وسير عكس اتجاه فى قانون المرور

المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان

المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان