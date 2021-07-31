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ضبط 5 مدمنين مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

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ضبط 5 مدمنين مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية ضبط 5 مدمنين مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 5 مدمنين و10 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شنتها مديرية امن القليوبية على قرى القليوبية كما تم ضبط 7 مسجلين خطر بحوزتهم 5 أسلحة نارية وبيضاء واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق

تلقتمديرية أمن القليوبية إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات بقيام حملة امنية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية اسفرت عن ضبط 5 مدمنين مخدرات والقبض على 10 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة كما ضبط القبض على 7 مسجلين خطر ضبط بحوزتهم 3 اسلحة نارية و2 سلاح ابيض عبارة عن سنجة ومطواه ضبط 3متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

كما تم ضبط 1 مراقب هارب وتمكنت الحمله التي شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7125 حكم قضائى متنوع.

وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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