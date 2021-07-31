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سيارة طائشة تدهس شابا مجهول الهوية بطريق بلبيس الصحراوي في الخانكة

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سيارة طائشة تدهس شابا مجهول الهوية بطريق بلبيس الصحراوي في الخانكة سيارة طائشة تدهس شابا مجهول الهوية بطريق بلبيس الصحراوي في الخانكة

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لقى شاب مجهول الهوية مصرعة صدمته سيارة طائشة على طريق بلبيس الصحراوى دائرة مركز شرطة الخانكة ولم يعثر معه على ثمة أوراق تكشف هويته وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمر المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة بتحريات مباحث مركز الخانكة حول الواقعة، ونشر صور له وصولاً لأهليته والتصريح بدفنه والاستعلام عن السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية صدمته سيارة طائشة بطريق بلبيس الصحراوى، دائرة المركز وتم نقل جثة المتوفى للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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