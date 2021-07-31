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تشارك في إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

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مصر تشارك في إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تشارك في إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

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شارك السفير محمد إدريس، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس 30 يوليو الجاري في إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الإتجار بالبشر، وهي المجموعة التي شاركت مصر في تأسيسها.

جمع هذا الحدث ممثلين عن الدول، والهيئات الأممية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في تقديم المساعدات لضحاياه، وخصص شق رئيسي من الحدث للاستماع لشهادات ضحايا الإتجار في البشر ومساهماتهم في نشر الوعي تجاه صور هذه الجريمة وكيفية الحصول على المساعدة لمكافحتها.

استعرض السفير إدريس جهود المصرية المتعددة في التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، فضلاً عن أطر التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتناول الجهود المكثفة المبذولة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، منوهاً بما تم إنجازه في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، بما في ذلك حرص مصر على الانتهاء من إنشاء منظومة حماية متكاملة تستهدف تقديم خدمات المساعدة والإيواء لضحايا تلك الجريمة.

المصرى اليوم

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