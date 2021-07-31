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محافظ القليوبيه يتفقد لجان الثانوية العامة ببنها (صور)

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محافظ القليوبيه يتفقد لجان الثانوية العامة ببنها (صور) محافظ القليوبيه يتفقد لجان الثانوية العامة ببنها (صور)

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لجان امتحانات الثانوية العامة، للشعبة العلمية بمدرستي الشيماء الثانوية ومدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الأحياء والإستاتيكا.

تابع المحافظ، بحسب بيان صحفي السبت، سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، رافقه خلال الجولة، الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

وحث المحافظ الطلاب على التركيز والمثابرة حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب، كما اطمأن على مدى توفير المستلزمات الطبية والوقائية، وقياس درجات الحرارة، مع الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأشار إلى أنه ستتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان، مشددا علي رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

جدير بالذكر أن عدد طلاب المجموعة العلمية بلغ 21765 طالبا وطالبة وعدد طلاب المجموعة الأدبية بلغ 18739 طالبا وطالبة موزعين على 135 لجنة.

المصرى اليوم

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