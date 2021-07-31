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الرئيس الروسي يؤكد استمرار بلاده في مساعدة تركيا في إطفاء حرائق الغابات

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الرئيس الروسي يؤكد استمرار بلاده في مساعدة تركيا في إطفاء حرائق الغابات الرئيس الروسي يؤكد استمرار بلاده في مساعدة تركيا في إطفاء حرائق الغابات

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أعلن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجيب طيب أردوغان الوضع حول حرائق الغابات التي اجتاحت تركيا في الأيام الأخيرة،وشددا على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة هذه الكارثة الطبيعية.

وأكد البيان أن بوتين أكد استمرار بلاده في تقديم المساعدة الشاملة لتركيا في إطفاء الحرائق، فيما عبر أردوغان عن شكره للدعم الكبير الذي تقدمه .

وأعلن أردوغان عددا من المحافظات التركية المتضررة من الحرائق «مناطق منكوبة».

وكانت قد ذكرت السفارة الروسية في أنقرة أن 3 طائرات إطفاء برمائية روسية تشارك في جهود إخماد حرائق الغابات في جنوب تركيا.

المصرى اليوم

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