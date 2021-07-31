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إعلان 4 ولايات تركية «مناطق منكوبة»

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إعلان 4 ولايات تركية «مناطق منكوبة» إعلان 4 ولايات تركية «مناطق منكوبة»

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، أن ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة «مناطق منكوبة» جراء الحرائق.

وقال اردوغان في تغريدة نشرها على حسابة في «تويتر»:«ان ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة»مناطق منكوبة«جراء الحرائق».

وأضاف أن «بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره».

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

وحتى مساء الجمعة، أسفرت تلك الحرائق عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

المصرى اليوم

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