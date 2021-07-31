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الإسماعيلي يواجه الطائي السعودي وديًا

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الإسماعيلي يواجه الطائي السعودي وديًا الإسماعيلي يواجه الطائي السعودي وديًا

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مباراة ودية مع فريق الطائي السعودي، غدًا الأحد، على استاد الإسماعيلية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري والتي تأكد تأجيل مبارياتها بعد تأهل الأولمبي لدور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وكان الفريق قد انتظم بالمعسكر الذي تخلله مباراتان وديتان ضد فريقي أبها السعودي وفاز بها بهدف نظيف وأمام كفر الدوار، وفاز بها بثلاثية نظيفة.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز، المقرر لها خلال شهر أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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