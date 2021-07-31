معيط: قرار «موديز» ترسيخ للإصلاحات الاقتصادية والمالية

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قال محمد معيط، وزير المالية، إن قرارمؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، ما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.

أوضح الوزيرأن قرارتثبيت التصنيف الائتماني لمصرجاء في الوقت الذي قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أوإجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثرمن ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى ٩٠٪ بحسب توقعات المؤسسة.