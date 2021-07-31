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رانيا يوسف : أحداث الجزء الثاني من «الحرامي» تشهد تطورات مع أحمد داش

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ينطلق عرض الموسم الثاني من مسلسل «الحرامي» للمخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، والذي يعرض على «شاهد VIP» غدا الأحد.

مسلسل الحرامي

وبعدما انحصرت أحداث الموسم الأول داخل منزل طارق -بيومي فؤاد- تكتمل القصة في الموسم الثاني لتحمل أجواء تشويقية ومغامرات وحركة، وتشهد العديد من التطورات في طبيعة العلاقة بين طارق ورانيا -رانيا يوسف -وتبدأ القصة عندما يتواصل طارق مع كمال -أحمد داش- لمساعدته في استعادة مستندات مهمة تدينه، إذا لم يتم إعادتها إلى الشركة سريعاً، ورغم رفض كمال لهذه المهمة الغريبة، إلاّ أنه لن يتأخر حتى يوافق على مساعدته في السرقة لأسباب عاطفية خصوصاً أنه يعيش قصة حب مع سالي -رنا رئيس- وتتخذ الأحداث بعدها منحى آخر عند وقوع حادثة لم تكن في الحسبان.
أحمد داش


من جانبها أعربت الفنانة رانيا يوسف عن تفاؤلها بالعمل معتبرة أن «النجاح كان حليف معظم التعاملات السابقة لها مع مع»شاهد«وMBC، وتابعت في تصريحات لها عن المسلسل: لطالما حققت نسب مشاهدة مرتفعة، إضافة إلى أنني أعتبر أن القيمين على هذه المؤسسة يجيدون اختيار نصوصهم وتنفيذها بأفضل المواصفات».
وكشفت رانيا يوسف عن تطورات الموسم الثاني من «الحرامي»، وقالت أن «الحكاية ستنتقل من داخل المنزل إلى خارجه، ولتتخذ طابع التشويق والمغامرة، مع رانيا وما يجري مع تلك الأسرة وتعاملات أفرادها» .
وتابعت: أعتبر أن وجود بيومي فؤاد كأحد أبطال العمل، قد يعطي انبطاعاً أن المسلسل يتخذ منحى كوميديا، لكنه هنا نراه بخفة ظله المعتادة إنما في أجواء من التشويق المستمر.
وعن العمل مع المخرج أحمد الجندي، قالت: أنني وقفت أمام كاميرا الجندي لأول مرة منذ نحو عامين في الموسم الأول من «الآنسة فرح»، واليوم يتكرّر التعاون في الموسم الثاني من «الحرامي»، ويلفتني أنه رجلاً منظماً، وإلى كونه مخرجاً هو موهوب في مجال الكتابة أيضأ، وأعد الجمهور بعمل جميل.

المصرى اليوم

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