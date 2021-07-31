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«هنقول مبروك»..صوفينار تكشف حقيقة ارتباطها من رامي دياب

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«هنقول مبروك»..صوفينار تكشف حقيقة ارتباطها من رامي دياب «هنقول مبروك»..صوفينار تكشف حقيقة ارتباطها من رامي دياب

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انتهت الراقصة صوفينار من تصوير الكليب الجديد «بيبي»، الذي تغني فيه من كلمات الشاعر وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، وإخراج منال البربري، وقال محمد مغاوري المستشار الإعلامي للجهة المنتجة للكليب إنه سيتم عرض الكليب على القنوات الفضائية قريبًا.
من ناحية أخرى نفت «صوفينار» في تصريحات لها ارتباطها رسميًا، مشيرة إلى أنه لم يتم خطبتها أو زواجها كما روج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفنان رامي دياب الذي ظهر معها في الكليب ليس خطيبها، كما يتصور البعض.
وكانت «صوفينار» شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على «انستجرام»، من خلال مقطع ، حيث ظهرت وهي تجلس على حمام السباحة وأحد الأشخاص يقدم لها خاتما، وكتبت «هنقول مبروك»، لتوضح «صوفينار» أنه مشهد ضمن الكليب الجديد.

المصرى اليوم

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