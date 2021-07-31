أخبار عاجلة

صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس" -
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة -
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" -
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط -
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ" بايدن": استقل! -
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء! -
«مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة -
تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان» -
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تحصين أكثر من 37 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

Print
تحصين أكثر من 37 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف تحصين أكثر من 37 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الطب البيطري ، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى 37 ألف و383 رأساً ،بواقع: 33ألف و363من الأبقار و3958 من الجاموس،62 من الأغنام والماعز،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة

«مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

الدولار الأمريكي يهبط بفعل ضعف معنويات المستهلكين

الدولار الأمريكي يهبط بفعل ضعف معنويات المستهلكين

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة 5 درجات فوق المتوقعة

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة 5 درجات فوق المتوقعة