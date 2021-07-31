غياب 157 طالبًا عن امتحاني الإستاتيكا والأحياء للثانوية العامة ببني سويف

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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف، اليوم السبت، انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة لطلاب القسم العلمي، حيث يؤدى اليوم السبت طلاب "علمي رياضة" الامتحان في مادة الاستاتيكا وعددهم 2296، حضر منهم 2257 وغاب 39 طالب وطالبة، فيما يؤدي طلاب"علمي علوم"الامتحان في مادة الأحياء وعددهم 8604 طالباً وطالبة، حضر منهم 8486 وغاب 118 طالبا.

وأشارت إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (علمي وأدبي) 16 ألف و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول،مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.

وتختتم امتحانات الثانوية العامة لطلاب القسم العلمي يوم الإثنين القادم 2 أغسطس 2021 بأداء طلبة علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، ومادة التفاضل والتكامل لطلبة رياضة، فيما أنهى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم يوم الخميس الماضى بمادة اللغة الأجنبية الأولى.