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أعلنت السلطات الصحية الصينية، إن البلاد تشهد أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ شهور، حيث امتد الوباء إلى جزئين آخرين من البلاد في مدينة يبلغ عدد سكانها 31 مليون شخص.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية عن 55 حالة إصابة جديدة في مناطق تشمل مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، بالإضافة إلى المقاطعات الأربع وبكين التي تشهد تفشيا بالفعل لمتغير دلتا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وربطت السلطات الصحية أكثر من 200 إصابة على مستوى البلاد بمجموعة إصابات في مقاطعة جيانغسو الشرقية، حيث ثبتت إصابة 9 عمال نظافة في مطار دولي بمدينة نانجينغ يوم 20 يوليو، وقد أمرت السلطات بإغلاق مناطق الجذب السياحي في المدينة.

وقال نائب بلدية بكين أنه «بشكل عام، فإن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين ونقلها إلى مناطق أخرى منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة».