أخبار عاجلة

صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس" -
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة -
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" -
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط -
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ" بايدن": استقل! -
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء! -
«مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة -
تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان» -
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

5 اهداف × 180 دقيقة ..طريقة وحيدة لإيقاف قاطرة البرازيل قبل صدام الفراعنة

Print
مواضيع متعلقة
هااام⭕ الأرصاد تحذر من الرطوبة وتعلن انخفاض طفيف في درجات الحرارة

هااام⭕ الأرصاد تحذر من الرطوبة وتعلن انخفاض طفيف في درجات الحرارة

شاهد موقع وفاة "عروسين" البحيرة وتفاصيل جديدة

شاهد موقع وفاة "عروسين" البحيرة وتفاصيل جديدة

أهل العروسين الغارقين بالبحيرة يحكون تفاصيل الحادث الأليم

أهل العروسين الغارقين بالبحيرة يحكون تفاصيل الحادث الأليم

لحظة دفن العروسين ضحية غرق سيارة الزفة بالبحيرة

لحظة دفن العروسين ضحية غرق سيارة الزفة بالبحيرة