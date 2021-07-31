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صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ" بايدن": استقل!
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء!
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
«مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 10:01 صباحاً
تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 10:01 صباحاً
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
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5 اهداف × 180 دقيقة ..طريقة وحيدة لإيقاف قاطرة البرازيل قبل صدام الفراعنة
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فيديو اليوم السابع
السبت 31 يوليو 2021 12:45 مساءً
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